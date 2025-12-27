Déraciné conte- théâtre d’objet

100 place Gohlérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Dans le cadre du Festival Méliscènes,

Dès 8 ans

Avec le Collectif Les Becs Verseurs- Myriam Gautier et Annaïg Le Naou

Déraciné, c’est une histoire de perdition et de retrouvailles. Deux femmes nous racontent comment elles partent travailler un matin, pour écrire un spectacle. Sur la route, elles percutent et déracinent un arbre. Elles décident alors de l’emmener au cœur de la forêt pour le replanter, mais elles se perdent… Est-ce le début d’un conte de fée ? D’une histoire sinistre ? D’une leçon de botanique ? Ou tout ça à la fois ?

Déraciné, c’est un road-trip à pied dans la forêt à la recherche d’une terre accueillante et d’une famille. C’est une histoire de malentendus, de mauvaise foi, d’émerveillement et de solidarité . .

100 place Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Déraciné conte- théâtre d’objet Auray a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon