Déraciné Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Déraciné Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement samedi 21 février 2026.

Déraciné

Samedi 21 février 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Un voyage accidentel





Marseille retrouvée







Sharon Tulloch lecture, performeuse

Emmanuel Reymond contrebasse









“Tout a commencé le mercredi 6 mars 2019. Ils ont frappé à ma porte, péril imminent, quelques minutes pour rassembler ma vie. Les 1523 jours qui suivront seront mon voyage accidentel. Ce livre, carnet de bord d’après le 5 novembre 2018, raconte une histoire sans maison et parfois sans raison.”





Sharon Tulloch est accompagnée par Emmanuel Reymond et ses compositions originales à la contrebasse qui rythme les accents, les mots, les silences, en somme, les présences des invisibilisés. .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del Pôle des Musiques du Monde della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marsella.

L’événement Déraciné Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille