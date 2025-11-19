DERACINE – THEATRE EURYDICE ESAT – PLAISIR Plaisir

DERACINE Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Compagnie Les Becs VerseursConte ·Théâtre d’objets?Dès 8 ans? / 1hUn spectacle bilingue Français oral – Langue des signes française______________________L’histoire…Déraciné, c’est un road-trip à pied dans la forêt à la recherche d’une terre accueillante et d’une famille. C’est une histoire de malentendus, de mauvaise foi, d’émerveillement et de solidarité.Deux femmes nous racontent comment elles partent travailler un matin, pour écrire un spectacle . Sur la route, elles percutent et déracinent un arbre . Elles décident alors de l’emmener au cœur de la forêt pour le replanter, mais elles se perdent . . . Est-ce le début d’un conte de fée ? D’une histoire sinistre ? D’une leçon de botanique ? Ou tout ça à la fois ?___________DistributionÉcriture et jeu : Myriam Gautier et Annaïg Le NaouRegards extérieurs : Aurélien Georgeault Loch et Fleur BigouretAccompagnement technique, scénographie et lumière : Maryse Rossignol et Camille VernierDécor et costumes : ateliers Décors-menuiserie et Costumes-couture du Théâtre Eurydice – ESATAvec le soutien de la Région Île-de-France, dans le cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle

THEATRE EURYDICE ESAT – PLAISIR 59 RUE CLAUDE CHAPPE 78370 Plaisir 78