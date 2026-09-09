Dérailler Lesneven
vendredi 12 mars 2027 · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Dérailler
L’Arvorik Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:30:00
fin : 2027-03-12 21:30:00
Date(s) :
2027-03-12
Compagnie Nids Dhom
Dérailler est l’histoire d’un voyage en train, dans lequel est embarqué le public, et qui ne se passera pas comme prévu, car il y a un grain – de sable, de folie – dans la machine. C’est l’histoire du voyage exalté et tourmenté d’une Quichotte en TGV Inouï et de son Panza. C’est l’histoire du voyage dérangé d’une Passagère : « Il n’y a pas que le trafic qui est perturbé ! ».
La locomotive n’est plus, depuis longtemps, à vapeur, mais la pression monte, lentement, sûrement, dans la cabine de la conductrice, femme-machine ; elle est seule responsable de ces milliers de tonnes de métal et de technologies, seule responsable de la vie de ces centaines de passagèr.es. « Mesdames et messieurs, notre train est arrêté en pleine voie. »
Qu’est-ce qui déraille ? Qui est-ce qui déraille ? Est-on libre de quitter les rails ? Que se passe-t-il quand ça déraille ?
Dans un chahut vivifiant, passagers et contrôleurs sont pris à parti : le fou c’est toujours l’autre ? Et moi ? Suis-je/ me sens-je si normal que ça ? .
L’Arvorik Lesneven 29260 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Dérailler Lesneven a été mis à jour le 2026-09-09 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
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