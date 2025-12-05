Déraisonnable Cie Les productions du sillon La Flèche

Place du 8 Mai 1945 La Flèche Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Un soir, alors qu’elle joue Marie Tudor, Florence disparait. La police la retrouve au bout de 48 heures elle est devenue Marie Tudor dans les rues de Paris.Commence alors un long parcours pour cette comédienne qui ne met plus de frontières entre le JE et le JEU.

Elle incarne avec espièglerie, les personnages qui ont joué un rôle important dans sa vie, figures de théâtre mais aussi parents et psychiatres.

Chemin faisant, elle s’incarne aussi elle-même dans un périple étourdissant. Car quand on souffre d’un trouble bipolaire, e^tre un double de soi-même sur la scène d’un théâtre, c’est assez vertigineux. .

