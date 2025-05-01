Dérapage(s) – théâtre La Flèche
Dérapage(s) – théâtre La Flèche mercredi 1 avril 2026.
Thriller psychologique. Tout est toujours trouble dans les eaux de la vérité
27 Novembre, le commandant de police Laurent Cape, et Elisa Parx, son adjointe, sont envoyés sur une scène de crime. Un homme a été assassiné dans une maison de passe. Très vite les soupçons du commandant se tournent vers Fanny, épouse de la victime et Rose, une mystérieuse prostituée. Qui de ces deux femmes en voulait à la victime? Sont-elles vraiment les seules suspectes? Qui se cache derrière les casinos Stercorat?
L’enquête menée par Cape et Parx les enverra sur différentes pistes qui leur permettront de faire tomber les masques.
Tous les masques… Ou pas.
Du mercredi 01 avril 2026 au mercredi 03 juin 2026 :
mercredi
de 19h00 à 20h15
payant Public jeunes et adultes.
https://theatrelafleche.fr/la-saison/derapages/ +33140097040 billetterie@theatrelafleche.fr