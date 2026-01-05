Derby de la Meije à La Grave Domaine skiables des Vallons de la Meije Place du Téléphérique La Grave

Derby de la Meije à La Grave

Domaine skiables des Vallons de la Meije Place du Téléphérique D 1091 La Grave Hautes-Alpes

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cette course désormais mythique est l’occasion pour près de 700 concurrents venus de plus de 20 pays différents de s’affronter dans les célèbres vallons de la Meije, de participer à des ateliers montagne et de faire la fête.

Domaine skiables des Vallons de la Meije Place du Téléphérique D 1091 La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur brebydelameije@gmail.com

English : Derby de la Meije at La Grave

This now legendary race is an opportunity for around 700 competitors from over 20 countries to compete in the famous valleys of La Meije, to participate in mountain workshops and to party.

