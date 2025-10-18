Derby kite by MKF Salle des fêtes de Valcivières (repas concert) Valcivières

Derby kite by MKF Salle des fêtes de Valcivières (repas concert) Valcivières samedi 18 octobre 2025.

Derby kite by MKF

Salle des fêtes de Valcivières (repas concert) Col des supeyres (course démonstration) Valcivières Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Course + repas + concert 20 € (licence FFVL obligatoire)



Repas + concert (spectateurs) 16 €



Concert seul 5 € minimum

Date :

Début : 2025-10-18 12:00:00

fin : 2025-10-18 01:00:00

Début : 2025-10-18 12:00:00

fin : 2025-10-18 01:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Montbriz’on kite forez organise une course conviviviale de Landkite perchée à 1400 m d’altitude au col des supeyres ! Le Derby Kite !



Un évènement porté au grès du vent se terminant par un repas concert.

Salle des fêtes de Valcivières (repas concert) Col des supeyres (course démonstration) Valcivières 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 34 18 17 antoine.guignand@icloud.com

English :

The Montbriz?on kite forez organizes a friendly Landkite race perched at 1400 m altitude on the Col des Supeyres! The Kite Derby!



A wind-driven event ending with a concert dinner.

German :

Montbriz?on kite forez organisiert ein geselliges Landkite-Rennen in 1400 m Höhe auf dem Col des Supeyres! Das Derby Kite!



Ein Ereignis, das vom Wind getragen wird und mit einem Essenskonzert endet.

Italiano :

Montbriz?on kite forez organizza una gara amichevole di Landkite a 1400 m di altitudine sul Col des Supeyres! Il Kite Derby!



Un evento trasportato dal vento, che si concluderà con un pranzo-concerto.

Espanol :

Montbriz?on kite forez organiza una carrera amistosa de Landkite a 1400 m de altitud en el Col des Supeyres ¡El derby de las cometas!



Un evento llevado por el viento, que termina con una comida concierto.

L’événement Derby kite by MKF Valcivières a été mis à jour le 2025-09-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez