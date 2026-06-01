Derby parcours attelé de maniabilité combinée, Bru, Brû

Derby parcours attelé de maniabilité combinée Dimanche 14 juin, 14h00 Bru Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Derby parcours attelé de maniabilité combinée le 14 juin à Brû !

Entrée libre et buvette sur place.

Rdv route de la Malplantouse au stade Michel Rebouché !

Bru Brû Brû 88700 Vosges Grand Est

Derby parcours attelé de maniabilité combinée le 14 juin à Brû !

Lorraine d’Attelage