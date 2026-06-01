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Derby parcours attelé de maniabilité combinée, Bru, Brû

Derby parcours attelé de maniabilité combinée, Bru, Brû

Derby parcours attelé de maniabilité combinée, Bru, Brû dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Bru

Adresse : Brû

Ville : 88700 Brû

Département : Vosges

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Derby parcours attelé de maniabilité combinée Dimanche 14 juin, 14h00 Bru Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Derby parcours attelé de maniabilité combinée le 14 juin à Brû !
Entrée libre et buvette sur place.
Rdv route de la Malplantouse au stade Michel Rebouché !

Bru Brû Brû 88700 Vosges Grand Est
Derby parcours attelé de maniabilité combinée le 14 juin à Brû !

Lorraine d’Attelage