Derby parcours attelé de maniabilité combinée, Bru, Brû
Derby parcours attelé de maniabilité combinée, Bru, Brû dimanche 14 juin 2026.
Derby parcours attelé de maniabilité combinée Dimanche 14 juin, 14h00 Bru Vosges
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
Derby parcours attelé de maniabilité combinée le 14 juin à Brû !
Entrée libre et buvette sur place.
Rdv route de la Malplantouse au stade Michel Rebouché !
Bru Brû Brû 88700 Vosges Grand Est
Derby parcours attelé de maniabilité combinée le 14 juin à Brû !
Lorraine d’Attelage