Derby Saint-Etienne Handball/Lyon rue Burdeau Saint-Étienne
Derby Saint-Etienne Handball/Lyon rue Burdeau Saint-Étienne samedi 28 mars 2026.
Derby Saint-Etienne Handball/Lyon
rue Burdeau Stadium Paul Maisonnial Saint-Étienne Loire
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
5 € entrée match unique.
10 € entrée match + entrée au 1810.
12 € entrée match + entrée after au 18/10 +1 consommation offerte + navette.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Ne manquez pas le derby contre Lyon Caluire !
Venez vibrer avec nous lors de ce match intense et profitez d’animations surprises tout au long de la rencontre !
.
rue Burdeau Stadium Paul Maisonnial Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 21 74 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t miss the derby against Lyon Caluire!
Come and join us for this intense match, and enjoy surprise entertainment throughout!
L’événement Derby Saint-Etienne Handball/Lyon Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-03-19 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès