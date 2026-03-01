Derby Saint-Etienne Handball/Lyon rue Burdeau Saint-Étienne

Derby Saint-Etienne Handball/Lyon

rue Burdeau Stadium Paul Maisonnial Saint-Étienne Loire

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

5 € entrée match unique.

10 € entrée match + entrée au 1810.

12 € entrée match + entrée after au 18/10 +1 consommation offerte + navette.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ne manquez pas le derby contre Lyon Caluire !

Venez vibrer avec nous lors de ce match intense et profitez d’animations surprises tout au long de la rencontre !

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rue Burdeau Stadium Paul Maisonnial Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 21 74 15

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English :

Don’t miss the derby against Lyon Caluire!

Come and join us for this intense match, and enjoy surprise entertainment throughout!

L’événement Derby Saint-Etienne Handball/Lyon Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-03-19 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès