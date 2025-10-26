Derbyday à Saint-Loubouer Saint-Loubouer

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26

2025-10-26

REPAS Assiette de l’Elan, Aiguillettes et coeurs de canards gratin dauphinois, Fromage confiture. Tourtières, Café Vin   .

Foyer Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 37 77 24 

