Dérive Bédée

dimanche 5 octobre 2025.

Dérive

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet, la salle de Lacoustik de Bédée recevra le spectacle « Dérive » le dimanche 5 octobre à 16h.

« Odyssée au féminin

Deux voix de femmes revisitent l’Odyssée par le biais d’une grande épopée poétique et musicale d’où surgit une galerie de personnages aux blessures invisibles. Texte et musique au carrefour des répertoires traditionnels de Méditerranée se mêlent à travers les deux voix chantées, incarnées, scandées, multipliant les langues et les instruments qui les accompagnent. Morgane Labbe et Claire Laurent tracent avec subtilité une version moderne de ce grand classique. »

Tarifs et plus d’informations à venir. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Dérive Bédée a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Montfort Communauté