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Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse Médiathèque Floresca Guépin Nantes

samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 16:00 –
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Par Morgane Labbe et Claire LaurentEmbarquez pour cette grande épopée aux accents d’aujourd’hui, où l’on croise les personnages écorchés de l’Odyssée : un cyclope blessé par les préjugés, une magicienne souillée, des sirènes en écran de fumée… Dans une rhapsodie malicieuse aux échos méditerranéens, au travers de voix chantées, parlées, scandées, Dérive incarne la parole du peuple des angles morts.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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