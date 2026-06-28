Dernier après-midi éco-volontaire de la saison à Bréquigny ! Square de Copenhague Rennes vendredi 17 juillet 2026.

Dernier après-midi éco-volontaire de la saison à Bréquigny ! Square de Copenhague Rennes Vendredi 17 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Avant la pause estivale, retrouvons-nous pour un dernier moment à la fois utile, convivial et engagé, à vivre seul.e, en famille ou entre ami.es.

Les habitant.es de Bréquigny se mobilisent pour prendre soin de l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien.

**Même si la Ville assure un nettoyage régulier, chaque geste citoyen compte et fait la différence.**

**Rejoignez-nous !**

**Au Square de Copenhague**

**Le Vendredi 17 juillet 2026**

**De 14h30 à 17h00**

Venez partager un moment de bonne humeur, rencontrer d’autres habitant.es et contribuer, ensemble, à un quartier plus propre et plus agréable à vivre.

**Que vous soyez du quartier ou non, vous êtes les bienvenu.es !**

** Inscription possible via le site de l’association Benenova :**

[https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-45](https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-45)

**ou sur le mail du collectif :**

[habitant.es-brequigny@orange.fr](mailto:habitant.es-brequigny@orange.fr)

**Terminons cette saison sur une belle mobilisation collective…**

**et retrouvons-nous à la rentrée pour poursuivre cette belle aventure citoyenne !**

**Conditions de participation, tarifs :**

✔ Libre d’accès ✔ Gratuit ✔ Matériel fourni ✔ Collation offerte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T17:00:00.000+02:00

1

https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-45 habitant.es-brequigny@orange.fr

Square de Copenhague Square de Copenhague, Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

