Dernier après-midi éco-volontaire de la saison à Bréquigny ! Square de Copenhague Rennes
Dernier après-midi éco-volontaire de la saison à Bréquigny ! Square de Copenhague Rennes vendredi 17 juillet 2026.
Dernier après-midi éco-volontaire de la saison à Bréquigny ! Square de Copenhague Rennes Vendredi 17 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine
Avant la pause estivale, retrouvons-nous pour un dernier moment à la fois utile, convivial et engagé, à vivre seul.e, en famille ou entre ami.es.
Les habitant.es de Bréquigny se mobilisent pour prendre soin de l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien.
**Même si la Ville assure un nettoyage régulier, chaque geste citoyen compte et fait la différence.**
**Rejoignez-nous !**
**Au Square de Copenhague**
**Le Vendredi 17 juillet 2026**
**De 14h30 à 17h00**
Venez partager un moment de bonne humeur, rencontrer d’autres habitant.es et contribuer, ensemble, à un quartier plus propre et plus agréable à vivre.
**Que vous soyez du quartier ou non, vous êtes les bienvenu.es !**
** Inscription possible via le site de l’association Benenova :**
[https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-45](https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-45)
**ou sur le mail du collectif :**
[habitant.es-brequigny@orange.fr](mailto:habitant.es-brequigny@orange.fr)
**Terminons cette saison sur une belle mobilisation collective…**
**et retrouvons-nous à la rentrée pour poursuivre cette belle aventure citoyenne !**
**Conditions de participation, tarifs :**
✔ Libre d’accès ✔ Gratuit ✔ Matériel fourni ✔ Collation offerte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T17:00:00.000+02:00
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https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-45 habitant.es-brequigny@orange.fr
Square de Copenhague Square de Copenhague, Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine
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