Dernier bain de l’année 2025 Esplanade Louis Aragon Le Tréport mercredi 31 décembre 2025.
Mercredi 31 décembre 2025, venez braver le froid pour le dernier bain de l’année avant le réveillon du nouvel an. Organisé conjointement avec la SNSM, baignade à 11h comme chaque année puis le pot de l’amitié ! Servi dans la salle du littoral du Casino JOA pour réchauffer tout le monde !
Nous nous réservons le droit d’annuler la manifestation si les conditions météos ne sont pas optimales et ne garantissent pas la sécurité de tous.
Gratuit. .
Esplanade Louis Aragon Casino JOA LE TREPORT Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45 contact-letreport@joa.fr
