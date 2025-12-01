Dernier bain de l’année 2025 Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Dernier bain de l’année 2025

Esplanade Louis Aragon Casino JOA LE TREPORT Le Tréport Seine-Maritime

Mercredi 31 décembre 2025, venez braver le froid pour le dernier bain de l’année avant le réveillon du nouvel an. Organisé conjointement avec la SNSM, baignade à 11h comme chaque année puis le pot de l’amitié ! Servi dans la salle du littoral du Casino JOA pour réchauffer tout le monde !

Nous nous réservons le droit d’annuler la manifestation si les conditions météos ne sont pas optimales et ne garantissent pas la sécurité de tous.

Gratuit. .

Esplanade Louis Aragon Casino JOA LE TREPORT Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45 contact-letreport@joa.fr

