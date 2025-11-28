DERNIER COUP DE CISEAUX – THEATRE DES MATHURINS Paris

DERNIER COUP DE CISEAUX Début : 2025-12-31 à 19:00. Tarif : – euros.

Une comédie policière interactive.Un meurtre est commis chaque soir et c’est au public de résoudre l’enquête.30 ans de succès et Guinness des records de longévité aux USA !Plus de 9 millions de spectateurs à travers le monde.Un salon de coiffure, un meurtre, un flic… des suspects, à vous de jouer !La première pièce dont le public est le héros…Depuis presque 14 ans au Théâtre des Mathurins !Déjà plus de 3 800 représentations et plus d’un MILLION de spectateurs!Elue Molière de la Meilleure Comédie en 2014.Auteur : Paul PORTNERAdaptation française : Sébastien AZZOPARDI et Sacha DANINOMise en scène : Sébastien AZZOPARDIAvec, en alternance :•Domitille BIORET ou Marie-France SANTON•Thierry LANCKRIET ou Romain TOMAS•Jean-Marie ROLLIN ou Pierre SAMUEL•Salomé TALABOULMA ou ELISA AZE ou HÉLÈNE DEGY•Richard DELESTRE ou Mathias BORD•Laurent HUGNY ou Cyril GARNIERDécor : Juliette AZZOPARDICostumes : Pauline GALLOTLumières : Mamet MAARATIESalle non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. Ouverture des portes: 1 heure avant la représentation

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris 75