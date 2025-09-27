Dernier événement de la saison au Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Dernier événement de la saison au Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 27 septembre 2025.

Dernier événement de la saison au Moulinguette

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Dernière journée d’ouverture.

Pour l’occasion, le Moulinguette sera ouvert de midi à minuit.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie

English :

Last day of opening.

For the occasion, the Moulinguette will be open from midday to midnight.

German :

Letzter Tag der Öffnung.

Zu diesem Anlass wird das Moulinguette von 12 Uhr mittags bis Mitternacht geöffnet sein.

Italiano :

Ultimo giorno di apertura.

La Moulinguette sarà aperta da mezzogiorno a mezzanotte.

Espanol :

Último día de apertura.

La Moulinguette abrirá de 12.00 a 24.00 horas.

