Dernier événement de la saison au Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 27 septembre 2025.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-09-27 12:00:00
fin : 2025-09-27 00:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Dernière journée d’ouverture.
Pour l’occasion, le Moulinguette sera ouvert de midi à minuit.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 39
English :
Last day of opening.
For the occasion, the Moulinguette will be open from midday to midnight.
German :
Letzter Tag der Öffnung.
Zu diesem Anlass wird das Moulinguette von 12 Uhr mittags bis Mitternacht geöffnet sein.
Italiano :
Ultimo giorno di apertura.
La Moulinguette sarà aperta da mezzogiorno a mezzanotte.
Espanol :
Último día de apertura.
La Moulinguette abrirá de 12.00 a 24.00 horas.
