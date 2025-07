Dernier jour de la Troménie de Sainte-Anne Sainte-Anne-d’Auray

La Troménie de Sainte-Anne est bien plus qu’une simple procession. C’est un événement dont les racines sont profondément ancrées dans l’histoire du Diocèse de Vannes, puisqu’il a vocation à rappeler à chacun l’importance de sainte Anne pour les Bretons. En 2025, cet événement revêt une signification particulière, marquant le jubilé des apparitions de Sainte-Anne à Yvon Nicolazic en 1625, un moment fondateur dans l’histoire du sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray. Pour en savoir plus sur l’ensemble des propositions du Jubilé, rendez-vous sur le site diocésain. En 2025, des milliers de fidèles se rassembleront donc pour rejoindre la statue de sainte Anne portée en calèche à travers les paroisses du diocèse de Vannes, portant haut l’étendard de leur foi et de leur dévotion envers Sainte-Anne.

La Troménie de Sainte-Anne est une initiative originale impulsée par Mgr Centène, évêque de Vannes. Une proposition unique en son genre, où une statue de Sainte-Anne est tirée par un cheval et une calèche, traversant les terres morbihannaises au rythme des prières et des chants, des bombardes et des cornemuses. Cette pérégrination du XXIème siècle, qui trouve ses origines au XVIIe siècle, deviendra au fil des semaines un événement incontournable pour le diocèse de Vannes, avec comme point d’orgue le rendez-vous du Grand Pardon de Sainte Anne d’Auray à laquelle tout le diocèse est invité.

9h00 Messe en l’Eglise de Mériadec

10h00 Départ vers Sainte-Anne d’Auray par la voie verte

12h00 Rassemblement au rond point « Lélunez » (crèche coccinelle) suivi d’un repas tiré du sac à la maison de retraite Saint-Joachim

Animation devant la maison Nicolazic

14h00 Départ en procession en passant par la croix de Nicolazic

15h30 Arrivée à la Scala

16h30 Animation sur le parvis .

9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne

