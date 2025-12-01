Dernier jour, entrée gratuite et boutique de Noël Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Dernier jour, entrée gratuite et boutique de Noël

La fin de l’année approche*, l’exposition Gestes de Loire Patrimoine culturel vivant vit ses derniers jours, toutes les œuvres et objets rassemblés pour l’occasion vont bientôt retourner en réserves ou dans leurs musées d’origine…

Voici la fin d’une passionnante aventure sur Loire, celle de passionnés, de curieux, d’historiens, archéologues, anthropologues, artistes, celle des équipes muséales, des pratiquants et des riverains du fleuve, qui a conduit officiellement à l’inclusion des Savoirs nautiques ligériens au Patrimoine culturel immatériel de la France en juin dernier.

Une fin pas exactement, une escale plutôt, un point d’étape… puisque l’exposition va poursuivre son chemin vers l’aval en 2026 et que le dossier a sans doute vocation à monter à l’UNESCO dans les années à venir !

Toute l’équipe est déjà mobilisée sur la programmation 2026 mais vous offre en attendant la possibilité de (re)découvrir une dernière fois gratuitement l’exposition samedi après-midi entre 14h et 17h30.

En outre, quelques jours avant Noël, le Musée de la Loire mettra en avant sa boutique dans laquelle vous profiterez d’une multitude d’idées cadeaux pour petits et grands livres d’art ou sur la Loire, catalogues d’exposition, ouvrages sur Cosne, faïences de Nevers ou porcelaines peintes, porte-clefs, peluches, puzzles…

* Réouverture prévue le lundi 2 mars 2026, pour une nouvelle saison pleine de surprises. L’accueil des groupes et du public scolaire se poursuit sur rendez-vous pendant la période de fermeture.

