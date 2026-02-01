Dernier jours pour voir les décorations d’hiver des Pavillons de Bercy Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

À chaque saison, la rue-jardin des Pavillons de Bercy –

Musée des Arts Forains évolue. En hiver, elle se pare de lumières, de

guirlandes et de sapins enneigés, sublimant la beauté de ses bâtiments

historiques déjà spectaculaires. Ici, en plein mois de février, le mimosa est

en fleur, un arbre se couvre de petites roses blanches, et des fleurs de chou

percent la terre. Le jardin des Pavillons de Bercy surprend : un véritable ovni

végétal lorsque l’hiver nous a habitués aux arbres nus et aux feuilles mortes.

Si la rue privée du musée impressionne dès l’arrivée,

l’intérieur n’est pas en reste. Sujets de manèges, instruments de musique

mécanique, jeux forains centenaires et anciennes statues du musée Grévin se

côtoient dans un décor hors du temps. Dans cette véritable caverne d’Ali Baba,

ne soyez pas surpris de croiser une licorne, une jambe d’arbre, le Doge de

Venise, l’une des coiffes de Joséphine Baker ou Croquignol. Le tout, sublimé

par une mise en scène d’ombres et de lumières, portée par des guides passionné.e.s

et surtout passionnant.e.s.

Les visites guidées aux Pavillons de Bercy – Musée des Arts

Forains ont lieu toute l’année, mais les vacances d’hiver sont l’occasion

idéale d’en faire l’expérience, avec davantage de créneaux proposés. Les

visites guidées, accessibles à partir de 5 ans, en français et en anglais, sont

organisées quotidiennement. Pensez à réserver vos places en ligne sur le site

du musée : les visites sont accessibles uniquement sur réservation.

Des visites guidées féeriques pendant toute la durée des vacances d’hiver

Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

payant

Plein tarif : 21 €

Tarif réduit [Personnes en situation de handicap] : 15 €

Tarif jeune [de 12 à 17 ans inclus] : 19 €

Tarif enfant [de 4 à 11 ans inclus] : 14 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Date(s) :

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des terroirs de France 75012 Paris

