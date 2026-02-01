Dernier jours pour voir les décorations d’hiver des Pavillons de Bercy Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris
À chaque saison, la rue-jardin des Pavillons de Bercy –
Musée des Arts Forains évolue. En hiver, elle se pare de lumières, de
guirlandes et de sapins enneigés, sublimant la beauté de ses bâtiments
historiques déjà spectaculaires. Ici, en plein mois de février, le mimosa est
en fleur, un arbre se couvre de petites roses blanches, et des fleurs de chou
percent la terre. Le jardin des Pavillons de Bercy surprend : un véritable ovni
végétal lorsque l’hiver nous a habitués aux arbres nus et aux feuilles mortes.
Si la rue privée du musée impressionne dès l’arrivée,
l’intérieur n’est pas en reste. Sujets de manèges, instruments de musique
mécanique, jeux forains centenaires et anciennes statues du musée Grévin se
côtoient dans un décor hors du temps. Dans cette véritable caverne d’Ali Baba,
ne soyez pas surpris de croiser une licorne, une jambe d’arbre, le Doge de
Venise, l’une des coiffes de Joséphine Baker ou Croquignol. Le tout, sublimé
par une mise en scène d’ombres et de lumières, portée par des guides passionné.e.s
et surtout passionnant.e.s.
Les visites guidées aux Pavillons de Bercy – Musée des Arts
Forains ont lieu toute l’année, mais les vacances d’hiver sont l’occasion
idéale d’en faire l’expérience, avec davantage de créneaux proposés. Les
visites guidées, accessibles à partir de 5 ans, en français et en anglais, sont
organisées quotidiennement. Pensez à réserver vos places en ligne sur le site
du musée : les visites sont accessibles uniquement sur réservation.
Des visites guidées féeriques pendant toute la durée des vacances d’hiver
Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :
payant
Plein tarif : 21 €
Tarif réduit [Personnes en situation de handicap] : 15 €
Tarif jeune [de 12 à 17 ans inclus] : 19 €
Tarif enfant [de 4 à 11 ans inclus] : 14 €
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des terroirs de France 75012 Paris
