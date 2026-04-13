Dernier train pour Busan / Rencontre avec Avis Désastreux, Le Cratère, Toulouse
Dernier train pour Busan / Rencontre avec Avis Désastreux, Le Cratère, Toulouse jeudi 23 avril 2026.
Dernier train pour Busan / Rencontre avec Avis Désastreux Jeudi 23 avril, 22h15 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T22:15:00+02:00 – 2026-04-24T00:15:00+02:00
Fin : 2026-04-23T22:15:00+02:00 – 2026-04-24T00:15:00+02:00
Dernier train pour Busan / de Yeon Sang-ho / 1h58 / Coree du Sud / Avec Gong Yoo, 김수안, Yu-mi Jung, Ma Dong-Seok, Choi Woo-shik
Synopsis : Tandis qu’un virus qui transforme tous les êtres vivants en zombies ravage la Corée du Sud, un père et sa fille tentent de survivre dans le dernier train pour Busan, l’unique ville à n’avoir pas encore été contaminée.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/dernier-train-pour-busan »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showsuperbillet?id=26 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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