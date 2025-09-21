Dernier vide grenier Mirabel-aux-Baronnies

Tennis Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : 2025-09-21 08:00:00
Arrivées des exposants à 6h30, ouverture aux visiteurs à 8h00
5€ les 3 mètres
Buvette et restauration sur place
Tennis Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67  comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

English :

Exhibitors arrive at 6.30 a.m., visitors open at 8.00 a.m
5? per 3 meters
Refreshments and catering on site

German :

Ankunft der Aussteller um 6:30 Uhr, Öffnung für Besucher um 8:00 Uhr
5? pro 3 Meter
Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Gli espositori arrivano alle 6.30, i visitatori aprono alle 8.00
5? per 3 metri
Ristoro e catering in loco

Espanol :

Los expositores llegan a las 6.30 h., los visitantes abren a las 8.00 h
5? por 3 metros
Refrescos y catering in situ

L’événement Dernier vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale