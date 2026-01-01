Dernier week-end d’expo ! Centre du Patrimoine Arménien Valence

Dernier week-end d’expo !

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – 13 EUR

Date :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Rendez-vous pour clore en beauté l’exposition de nos 20 ans !

.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

We look forward to seeing you at the end of our 20th anniversary exhibition!

