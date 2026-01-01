Dernier week-end d’expo ! Centre du Patrimoine Arménien Valence
Dernier week-end d’expo ! Centre du Patrimoine Arménien Valence samedi 31 janvier 2026.
Dernier week-end d’expo !
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 3 – 3 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Rendez-vous pour clore en beauté l’exposition de nos 20 ans !
.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the end of our 20th anniversary exhibition!
L’événement Dernier week-end d’expo ! Valence a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme