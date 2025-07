Dernière année des Mygales au Tropicarium! La Baule-Escoublac

Michel tire sa révérence… avec sa célèbre Lasiodora parahybana !

C’est une page qui se tourne au Tropicarium Bonsaï de La Baule. Après plus de trois décennies de passion, de pédagogie et de frissons partagés avec des milliers de visiteurs, Michel, figure emblématique du site, s’apprête à prendre une retraite bien méritée. Et avec lui, c’est toute une collection de mygales impressionnantes qui fera ses adieux à la scène, à commencer par sa Lasiodora parahybana née en 1992, un spécimen exceptionnel qui détient aujourd’hui un record mondial de longévité en captivité.

Une dernière saison sous le signe de l’émotion

Durant tout l’été, le Tropicarium Bonsaï invite petits et grands à (re)découvrir pour la dernière fois les célèbres présentations de mygales animées par Michel. Pédagogue passionné, il a su transmettre sa fascination pour ces créatures souvent méconnues, en cassant les clichés et en éveillant la curiosité.

Le clou de la saison ? La présentation de la doyenne des mygales en captivité, une femelle Lasiodora parahybana — espèce originaire du Brésil — qui fête cette année ses 33 ans, une longévité jamais enregistrée auparavant dans le monde !

Rendez-vous tous les dimanches de l’été

Les présentations auront lieu tous les dimanches de juillet et août, à 15h, pour une session immersive d’1h à 1h30.

Voici les dates à ne pas manquer :

️ Juillet 6, 13, 20, 27

️ Août 3, 10, 17, 24, 31

(Arrivée conseillée 15 minutes à l’avance. Aucune réservation nécessaire.)

Un héritage vivant

Michel part, mais son héritage restera. Grâce à ses années d’engagement, le Tropicarium Bonsaï a su créer une relation unique entre le public et le monde des arthropodes. Une dernière occasion est donnée au public de venir saluer cet homme passionné et ses compagnons à huit pattes avant qu’ils ne se retirent dans un repos bien mérité.

Infos pratiques :

Tropicarium Bonsaï La Baule

Présentations exceptionnelles tous les dimanches de juillet et août à 15h

Horaires et informations sur tropicarium-bonzai-la-baule.fr .

Brédérac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 20 30 tropicarium.bonsai@orange.fr

