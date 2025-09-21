Dernière génération Hôtel du Département Saint-Brieuc

Dernière génération Dimanche 21 septembre, 11h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’exposition « Dernière Génération » du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Côtes d’Armor (CAUE22) met en lumière les jeunes architectes et paysagistes installés en Côtes d’Armor et notamment plusieurs femmes. Elle illustre une diversité de réponses et d’intérêts pour des sujets actuels sur notre territoire.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Département des Côtes d’Armor