Aurseulles

Dernière ouverture du ShaDOC Café avant l’été

24 Rue de la Croix des Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Dernière ouverture du ShaDOC Café avant la pause estivale.

L’occasion de se retrouver pour une dernière soirée conviviale, papoter, faire une partie de pétanque sur la place du village…

Fermeture du ShaDOC Café du 4 juillet au 27 août, réouverture vendredi 28 août à 19h ! .

24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles 14240 +33 2 31 96 61 45 mediation@le-doc.fr

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English : Dernière ouverture du ShaDOC Café avant l’été

L’événement Dernière ouverture du ShaDOC Café avant l’été Aurseulles a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité