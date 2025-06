Dernière Séance YOGA DU RIRE avant la rentrée ! Studio Chamango Levallois-Perret 27 juin 2025

Dernière Séance YOGA DU RIRE avant la rentrée ! Studio Chamango Levallois-Perret Vendredi 27 juin, 20h30 15 € la séance – sur inscription

Rdv Vendredi 27 juin à 20h30 pour rire ensemble…

**Dernière séance YOGA DU RIRE avant la rentrée !** ☺

Retrouvons-nous **VENDREDI 27 JUIN 20h30** pour une séance pleine d’énergie positive, de bonne humeur et de légèreté…

POURQUOI VENIR RIRE ENSEMBLE ?

– Il réduit votre stress et libère vos tensions

– Il booste le système immunitaire

– Il améliore la qualité du sommeil

– Il renforce les liens sociaux et la confiance en soi

Et surtout… Il fait un bien fou au moral !

Rdv vendredi 27 juin à 20h30 à Levallois.

15 € la séance – Pensez à vous inscrire !

https://www.promenadesophrologie.com/inscription-yoga-du-rire

Studio Chamango 63 rue Jules Guesde, Levallois-Perret, Hauts-de-Seine Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine