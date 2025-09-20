Dernière soirée d’été à Lan Bern Glomel
parking de Pont ar Len Glomel Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Ente chien et loup, la nuit pose lentement son décor. Les couleurs semblent s’éteindre, des parfums se révèlent, et les animaux nocturnes commencent à s’activer. Alors que les étoiles de l’été glissent doucement vers l’Ouest, venez écouter les bruissements et les appels des créatures de la nuit. Une balade naturaliste et sensorielle à la fraiche; histoire de profiter du dernier week-end de l’été.
A partir de 7 ans / Plein tarif 5 € / 12-18 ans 3 € / 7 11 ans gratuit
Prévoir une tenue adaptée à la météo
Réservation obligatoire
Org. Cicindèle AMV .
parking de Pont ar Len Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 22 78
