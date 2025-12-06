Dernière sortie-estran 2025 avec Rivières et bocage Maison communale Moëlan-sur-Mer

Dernière sortie-estran 2025 avec Rivières et bocage

Maison communale Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Si la météo est convenable, nous pourrions nous retrouver, samedi 6 décembre, sur l’estran du Bélon, au niveau du Gorgen, à Moëlan, dès 10h30 pour un temps d’exploration parmi l’herbier de Zostères marines, sur le champ de blocs mobiles… Des espèces sont encore à découvrir… d’autres à retrouver.

Rendez-vous sur la rive gauche, sous le parking communal de Beg Porz (Kerfany). Bottes conseillées.

Nous y serons. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, prenez vos bottes et des vêtements chauds .

