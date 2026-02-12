Dernière sortie nature avant artificialisation !

Auxerre Yonne

Début : 2026-04-12 09:45:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Dans le cadre des RADD (Rencontres auxerroises du développement durable), venez participer à une sortie nature de découverte des oiseaux sur un parcours qui sera artificialisé, dans le cadre du projet de Liaison Sud d’Auxerre (LiSA).

RDV à 9 h 45 à Auxerre. Lieu exact de RDV précisé après inscription via guyherve.nat@orange.fr ou au 06 74 44 83 45. .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 44 83 45

