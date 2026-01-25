Dernière sortie Val o Velo Poligny

Dernière sortie

Val o Velo Rue Nicolas Appert Poligny Jura

Comme vous l’avez appris, le magasin ferme définitivement le 1er février pour un nouveau projet professionnel. Afin de terminer sur une bonne note, une dernière sortie au départ du magasin sera organisée.

Le format comprendra plusieurs boucles que l’on ajoutera au fur et à mesure, afin de permettre à tout le monde, peu importe le niveau, de venir. L’objectif de cette dernière sortie est de vous remercier et de prendre du plaisir ensemble. Tout le monde est le bienvenu. Venez nombreux !

Première boucle 26 km plats.

Enchaînement avec une deuxième boucle, avec la possibilité de couper à Chamole ou Plasne (environ 40 et 55 km). Cette deuxième boucle, si elle est complétée entièrement, passera devant le magasin au km 65.

Puis, pour les plus courageux, direction la dernière boucle avec de la bosse, pour un total de 108 km. .

valovelo39@gmail.com

