Dernières découvertes sur la France de Pétain Mémorial de la Shoah Paris

Plus de 80 ans après sa disparition, le régime de Vichy continue de hanter notre mémoire collective. En quelques jours, en juillet 1940, la République s’est effondrée. Derrière le maréchal Pétain, héros national devenu chef de l’État français, et le politicien sans scrupules Pierre Laval, des opportunistes jouant la carte allemande et des doctrinaires d’extrême droite prennent le pouvoir. La dictature s’installe, pour le pire, optant pour la collaboration politique en 1940, choisissant la voie du crime antisémite en 1942. Cette page sombre est ici racontée à partir d’archives inédites, des derniers témoignages exhumés et d’approches historiques renouvelées, attentives à la complexité des parcours et aux marges de manœuvre des acteurs.

En présence du directeur d’ouvrage.

En conversation avec Laurent Lemire, journaliste.

À l’occasion de la parution de « Vichy. Histoire d’une dictature 1940-1944 », sous la direction de Laurent Joly, Tallandier, 2025.

Le dimanche 15 mars 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

