Dernières gorgées d’édition 2ème édition Marly

Dernières gorgées d'édition 2ème édition
Place Gabriel Péri Marly Nord
Gratuit
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le festival de la bière de Marly revient le samedi 6 septembre 2025 pour une seconde édition
Un événement proposé par la Ville de Marly en partenariat avec la FLAC.
Un rendez-vous convivial à vivre en famille ou entre amis, où vous pourrez découvrir de bonnes bières des brasseries artisanales du territoire et profiter de nombreux concerts, animations et jeux pour petits et grands.
Au programme de cette journée
BRASSERIES
La BarB (Thiant), Au-Delà (Valenciennes), Amblise (Crespin), Brasserie du Héron (Saint-Saulve), la Villette (Saultain), Brutusse (Honnecourt-sur-Escaut), Borinage (Boussu), La FrAnne (Lecelles), BTA (Le Quesnoy), La Pause (Bry), Bonne Bière (Hérin), les Bières du Chauve (Iwuy)…
Rassurez-vous, si vous ne buvez pas de bière, nous prévoyons aussi de bonnes boissons artisanales et de quoi vous restaurer toute la journée
YOGA BIERE
16h00 & 18h00 (2 sessions)
Une session dure 30minutes
Gratuit sans inscription pas besoin de ramener de tapis
MUSIQUE à partir de 15h
ELECTION DE MISS & MISTER HOUBLON
JEUX
ATELIER BRASSAGE (sur réservation)
RESTAURATION 0 .
Place Gabriel Péri Marly 59770 Nord Hauts-de-France contact@laflac.com
