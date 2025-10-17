DERNIÈRES GRAPPES, PREMIERS JUS ! Berlou

Rue de la Mausse Berlou Hérault

Banquet champêtre au milieu des vignes.

Au cœur d’un domaine viticole familial, Martin, jeune vigneron passionné et sa compagne Caroline se font un plaisir de vous accueillir.

Quand les sécateurs se taisent et que les vignes ont donné leurs derniers raisins, la cave s’éveille aux premiers murmures du millésime.

Dans ce moment suspendu entre récolte et patience, le Domaine de Cambis s’associe à la famille Revilla des Fans du Bocal pour vous convier à une table éphémère exceptionnelle !

Une soirée de textures, de parfums, et d’accords subtils entre les mets de saison et les vins pour célébrer l’instant où tout commence.

18h visite + dégustation en exclusivité du nouveau millésime.

19h début du repas accords mets et vins dans un cadre unique !

Tarif: 80€

Sur réservation

Vous souhaitez prolonger votre expérience ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

Le gîte « Et au milieu coule un ruisseau » à Berlou 06 71 82 72 48

Camping Les Terrasses à Saint-Chinian 04 67 25 35 06

Chambre d’hôtes: La Casa Cessenon à Cessenon-sur-Orb 06 59 24 85 77

Chambre d’hôtes L’écrin de l’Orb à Cessenon-sur-Orb 06 01 00 35 04 .

Rue de la Mausse Berlou 34360 Hérault Occitanie +33 6 20 79 78 93

English :

Country-style banquet among the vines.

German :

Ländliches Bankett inmitten der Weinberge.

Italiano :

Banchetto in stile country tra le vigne.

Espanol :

Banquete campestre entre viñedos.

