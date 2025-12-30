DERNIERS CLASSIQUES, PREMIERS ROMANTIQUES

Église Saint-Nicolas de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Éternelle jeunesse

Morts avant quarante ans, Mozart et Mendelssohn ont légué à la musique leur éternelle jeunesse.

Dans leurs œuvres, l’élan et la fraîcheur ne s’opposent jamais à la maturité de l’écriture.

L’audace harmonique du Quatuor Les Dissonances, la grâce intérieure des Romances sans paroles, transcrites pour la clarinette de Constance Morvan, et l’extraordinaire Quatuor op. 13, composé par Mendelssohn à seulement dix-sept ans,

dessinent un paysage où, fidèle à l’esprit des Lumières, la passion et la raison avancent côte à côte.

Mozart Quatuor Les Dissonances

Mendelssohn Romances sans paroles

Mendelssohn Quatuor à cordes en la mineur, op. 13

Avec Constance Morvan, Irena Josifoska, Martin Moriarty, Hugo Meder, Pablo Schatzman .

Église Saint-Nicolas de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DERNIERS CLASSIQUES, PREMIERS ROMANTIQUES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Saint Brevin