Derrière la chute Loguivy-Plougras
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 20:00:00
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Une soirée Deux spectacles en tournée bretonne
– Tendre chut.e Danse, avalanche et mots tordus pour une chute masculine (A partir de 12 ans)
– Bien sûr Amitiés sous haute tension Solo de marionnettes entremêlé de kaplas
– Table de ressources anti-masculiniste .
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05
