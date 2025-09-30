Derrière la chute Loguivy-Plougras

Derrière la chute Loguivy-Plougras mardi 30 septembre 2025.

Derrière la chute

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 20:00:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Une soirée Deux spectacles en tournée bretonne

– Tendre chut.e Danse, avalanche et mots tordus pour une chute masculine (A partir de 12 ans)

– Bien sûr Amitiés sous haute tension Solo de marionnettes entremêlé de kaplas

– Table de ressources anti-masculiniste .

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Derrière la chute Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose