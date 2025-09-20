Derrière la porte bleue, la Musicale Saint-Martin Société Musicale Saint-Martin Pessac

Derrière la porte bleue, la Musicale Saint-Martin Samedi 20 septembre, 14h00 Société Musicale Saint-Martin Gironde

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Vibrez au rythme d’un après-midi joyeux entre visites, défi ludique… et bien d’autres surprises. L’occasion de découvrir l’échoppe de la plus ancienne association musicale de Pessac, de flâner dans son jardin aux micocouliers centenaires et de savourer trois instants musicaux proposés à 14h30, 16h et 17h30. Ambiance festive garantie !

Proposition de la Société Musicale Saint-Martin.

Société Musicale Saint-Martin 80 avenue Pasteur 33600 Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Société Musicale Saint-Martin