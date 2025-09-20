Derrière la porte La Grange Rouge Charny Orée de Puisaye

Derrière la porte

La Grange Rouge 9 route de la Grange Rouge Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Derrière la porte Lecture en chambre

Avec Annick Benard, Jean-Claude Benard, Dominique Colombani,

Yannick Charon, Anne-Sophie Dubois, Anne Garrouste,

Véronique Girard, Renaud Mechin, Michèle Petit,

Emmanuel Sierra, Pascal Soyez. Sur une idée de Valérie Jallais.

Dans une grande demeure aux vieilles tentures, ils attendent votre

présence, chacun dans une chambre, pour vous confier quelques

fragments de vie. Ils n’ont rien en commun, si ce n’est le désir de

partager un petit bout de leur territoire intime.

Le visiteur circule librement de chambre en chambre il construit

au hasard la couleur de son parcours.

Lecture en chambre a vu le jour en 2021 à La Grange Rouge.

Cette année, vous entendrez Svetlana Alexievitch, Alma Brami,

Erri de Luca, Roland Dubillard, Claude Jallais, Camille Laurens,

Antonio Maresco, Franck Pavlov, Christian Siméon.

Sur une même journée, deux temps de lecture s’offrent à vous avec,

à chaque fois, des textes différents. N’hésitez pas à rester ! Entre les

deux, nous vous proposons de partager un apéro ou un goûter

où nous dégusterons ce que chacun aura apporté.

Samedi 20 septembre

Accès libre aux chambres de 17h30 à 19h et de 20h à 21h30

Apéro-dînette partagé de 19h à 20h

Dimanche 21 septembre

Accès libre aux chambres de 16h à 17h30 et de 18h30 à 20h

Goûter partagé de 17h30 à 18h30 .

La Grange Rouge 9 route de la Grange Rouge Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 compagniepremierbaiser@gmail.com

