Derrière la porte, l’atelier Dijon
Derrière la porte, l’atelier Dijon samedi 27 septembre 2025.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Au programme
– Visite des ateliers d’artistes
– Découverte des techniques artistiques
– Echange avec les artistes .
Différents lieux en Côte d’Or Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté association13plus@gmail.com
