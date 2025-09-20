« Derrière le bâtiment, des documents ». Visite archivistique de l’architecture. Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Antibes

« Derrière le bâtiment, des documents ». Visite archivistique de l’architecture. Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Antibes samedi 20 septembre 2025.

« Derrière le bâtiment, des documents ». Visite archivistique de l’architecture. 20 et 21 septembre Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une visite guidée pour la découverte des archives de l’urbanisme. Il s’agit d’une immersion exceptionnelle au coeur des locaux pour en découvrir les coulisses.

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 12 rue Andréossy 06 600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.90.54.10 https://archives.ville-antibes.fr/

Une visite guidée pour la découverte des archives de l’urbanisme. Il s’agit d’une immersion exceptionnelle au coeur des locaux pour en découvrir les coulisses.

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins