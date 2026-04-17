Asprières

Derrière le Hublot à Asprières, spectacle Nenna

Asprières Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Spectacle Nenna de Morgane Audouin Compagnie Raoui

La grand-mère de Morgane Audoin confectionne les msemens comme personne. Avec Nenna ( mamie , en arabe algérien), cette jeune femme nous emmène dans sa quête retrouver la recette idéale des msemens, galettes feuilletées à base de semoule que sa grand-mère lui prépare depuis l’enfance. Le point de départ de la narration, une recette, un savoir-faire qui a traversé le temps, les frontières et l’exil. Sur la route, des traces, des grains, des noms, des dates… comme autant d’ingrédients d’un récit à reconstituer. Nenna est le fruit d’une mémoire familiale qui s’est lentement tissée entre la France et l’Algérie, un témoignage intime de fragments d’histoires de guerre, d’indépendance et d’immigration !

Morgane Audouin Compagnie Raoui

Spectacle coorganisé avec le Département de l’Aveyron pour les scolaires du collège Pierre Soulages de Marcillac-Vallon grâce au dispositif Arts vivants au collège programme d’éducation artistique et culturelle et la commune d’Asprières

Vendredi 17 avril à 20h30 Place de la Mairie

tout public dès 7 ans durée 45 mm .

Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 70 07

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English :

Nenna show by Morgane Audouin Compagnie Raoui

L’événement Derrière le Hublot à Asprières, spectacle Nenna Asprières a été mis à jour le 2026-04-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)