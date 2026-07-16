Derrière, Le Quatrain, Haute-Goulaine

Informations pratiques

Derrière 3 et 5 décembre Le Quatrain Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:10:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T21:40:00+01:00

Et si le ratage devenait un art ? Ce qu’on attend n’arrivera pas. Mais il arrivera bien quelque chose. Deux artistes fabriquent un spectacle qui échoue, qui déroute et envoûte. C’est un absurde mélange de théâtre et de danse, un ovni indescriptible et immanquable !

Deux artistes font leur maximum pour que la magie opère, mais rien ne se passe comme prévu : ce ne sont que des tentatives ratées. Et le duo cocasse fait surgir l’inattendu. Sur une playlist mêlant Bach, Mylène Farmer et Kompromat, Nicolas Chaigneau et Claire Laureau glissent, décalent, bifurquent. Derrière les formes, derrière les rôles, derrière ce qui se montre : qu’est-ce qu’on cherche vraiment à voir ? À déjouer les attendus et les croyances, naît un jeu hilarant avec le public, avec le visible et l’invisible, avec le vide… Et avec rien, on peut faire beaucoup !

Le Quatrain Rue de la Basse Lande, Haute-Goulaine Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/derriere-03122026-1900 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/derriere-05122026-1930 »}]

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