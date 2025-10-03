Derrière le rideau Magnus One man show magique Nérac

Derrière le rideau Magnus One man show magique

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Maxime Terret incarne Magnus, un magicien singulier, aussi précis que captivant. Sur scène, il mêle mentalisme, illusions et poésie visuelle dans un spectacle conçu comme un rituel intime.

Chaque effet est ciselé, chaque geste pensé pour créer une magie simple, élégante et profondément humaine. Pas de grands artifices, mais une proximité, une sincérité, une écoute constante du public.

Ce que vous verrez ?

Des objets qui se déplacent sans bruit, des pensées devinées avec délicatesse, des coïncidences troublantes… et ce frisson unique, quand la réalité semble s’effacer.

Magnus ne cherche pas à briller. Il cherche à toucher, à rallumer l’imaginaire dans un monde trop bruyant.

Son spectacle, entre théâtre et prestidigitation, vous emmène hors du temps, là où l’émotion prend le dessus sur l’explication.

Sur réservation / Plein tarif 12e / Tarif réduit 10e / Tarif bambin -10 an .

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

