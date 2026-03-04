Derrière les drapeaux, le soleil, Cinéma LUX, Caen

Derrière les drapeaux, le soleil Jeudi 2 avril, 20h15 Cinéma LUX Calvados

Projection suivie d’une rencontre avec le monteur du film Manuel EMBALSE, accompagné de Nadia TAHIR, Maîtresse de conférences à l’université de Caen.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy

Rencontre – 120 heures d’images d’archives : voilà ce qui reste de 35 années de dictature de Stroessner au Paraguay. A partir de ce corpus d’images rares retrouvées partout dans le monde, je recons… Cinéma LUX Derrière les drapeaux