Derrière les murs, les couvents cachés Lycée Paul-Bert Bayonne

Derrière les murs, les couvents cachés Samedi 18 octobre, 10h00 Lycée Paul-Bert Pyrénées-Atlantiques

Inscription obligatoire sur : reservation-vah.bayonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T12:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T12:00:00+01:00

Véritable palimpseste architectural, la ville s’est construite sur et autour d’imposants vestiges d’édifices monastiques. Partez à la découverte de ces lieux qui ont marqué l’histoire urbaine, sociale et religieuse de Bayonne.

Proposé par le Service Patrimoine-Ville d’art et d’histoire en partenariat avec Bayonne Centre Ancien-Patrimoine et Avenir.

Lycée Paul-Bert 73 rue Bourgneuf, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

