Derrière les murs…les coulisses de la médiathèque Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Sur inscription à partir du 1er septembre 2025 par téléphone 0479600404 (service Patrimoine), par mail : patrimoine@mairie-chambery.fr et à l’accueil de la médiathèque.

Contraintes : escalier uniquement

Groupe limité à 10 personnes

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Quels secrets renferment les murs de béton du bâtiment dessiné par l’architecte Aurelio Galfetti ? Quels services inconnus se cachent derrière les portes fermées ? Où sont les bibliothécaires quand le bâtiment n’est pas ouvert ? La médiathèque vous propose un voyage inédit à la découverte des accès interdits au public, depuis le rez-de-chaussée au sein du Carré Curial jusqu’au 5e étage, celui des réserves de livres anciens.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery [{« type »: « phone », « value »: « 0479600404 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-chambery.fr »}] La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

