Derrière les portes closes Musée Départemental Breton Quimper

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, à 10h et 11h – Durée : 1h –

Bonne condition physique recommandée /

Sur réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Derrière les portes closes – Visite secrète

Une tour aux allures défensives, un puits, un parquet Versailles, une charpente palmier… Le musée départemental breton recèle d’originalités architecturales qui illustrent son histoire mouvementée. Uniquement pour les journées européennes du patrimoine, venez découvrir cet édifice jusque dans ses recoins les plus secrets…

Musée Départemental Breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298952160 La partie de l'évêché dite Donjon de Rohan date des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L'ancien évêché est formé de deux bâtiments reliés en équerre autour de la tour d'escalier (XVIe siècle) du logis de Rohan. L'aile ouest (XVIIe siècle) s'appuie à la cathédrale. Elle a succédé, en 1646, à une construction du XVe siècle incendiée pendant les troubles de la Ligue. L'aile sud (XVIIIe siècle) a été allongée et agrandie vers l'est au XIXe siècle.

Musée breton