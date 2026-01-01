Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît Médiathèque Aragon Le Mans

Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

Laisser votre imagination créer le plus beau des masques en décorant ceux mis à votre disposition. Et peut-être nous rejoindre pour le défilé costumé en fin de soirée ?

18h30 à 20h Aragon

Dès 5 ans accompagnés de leurs parents .

