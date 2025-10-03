Derrière Vaval, Pleurs, Cornes et Fwèt. Théâtre d’Auxerre Auxerre

Derrière Vaval, Pleurs, Cornes et Fwèt.

2026-01-13 20:30:00

Son univers est traversé par la liberté, la couleur et l’énergie de la fête… Il fallait bien qu’un jour, Thomas Lebrun nous entraîne Derrière Vaval. Un voyage aux Caraïbes vers une autre façon de danser et de dire le carnaval, entre vitalité des traditions et joyeuse irrévérence.

À la tête du Centre chorégraphique national de Tours, Thomas Lebrun côtoie depuis plus de dix ans les territoires de l’art ultramarins. Il invite aujourd’hui trois de leurs figures Gladys Demba, Jean-Hugues Miredin, Mickaël Top à faire corps autour d’une tradition carnavalesque qui relie Guyane, Martinique et Guadeloupe. En tête, le “ Roi Vaval ”, dont l’effigie a la réputation d’emporter dans les flammes tous les pleurs de l’année… À sa suite, “ le diable ”, écarlate cousin d’Afrique piqué de cornes et de miroirs, enfin “ le fwèt ” (le fouet), désormais manié par les enfants… Avec les corps des danseurs, ce trio fantastique se partage en trois soli chamarrés, et se raconte aussi par les mots forts et subtils de l’auteure guyanaise Emmelyne Octavie. Le carnaval approche, c’est le moment de partir loin… .

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

