DERRIERE VAVAL, PLEURS, CORNES ET FWET – LE MINOTAURE Vendome vendredi 10 octobre 2025.

Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

L’HECTARE – TERRITOIRE VENDOMOIS PRÉSENTE : DERRIERE VAVAL, PLEURS, CORNES ET FWETPublic : Tout public dès 14 ansDurée : 1hDerrière Vaval, Pleurs, cornes et fwèt. / THOMAS LEBRUN – CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURSDepuis presque dix ans, Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique national de Tours, tisse des liens forts avec des artistes d’outre-mer. Dans ces territoires ultramarins, Vaval est considéré comme le roi du carnaval. Aujourd’hui, Thomas Lebrun créé trois pièces chorégraphiques, pour et avec une danseuse guyanaise, un danseur martiniquais, un danseur guadeloupéen et une auteure guyanaise. Chaque interprète, ancré dans sa terre natale, y incarne un personnage de carnaval, existant ou imaginé. Chacun des solos projette des histoires de racines, de partages, de transmissions, soulignées par des mots forts, subtils et sincères. Une création qui impose un immense respect !

LE MINOTAURE 8 RUE CESAR DE VENDOME 41100 Vendome 41